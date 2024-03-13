Müller Mariana Sr. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Müller Mariana Sr.

Место рождения

Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
20.05.1883

Дочь: Karolina

Отец ребёнка: Müller Georg Friedrich

Katzbach
Рождение ребёнка
15.10.1892

Сын: Muller Johann Filho / João

Отец ребёнка: Müller Georg Friedrich

Amsterdan/Austria/Alemanha
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Müller Georg Friedrich

Смерть
Неизвестно
Russia
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