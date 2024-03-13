Müller Mariana Sr.
Место рожденияRussia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1883
Дочь: Karolina
Отец ребёнка: Müller Georg Friedrich
Katzbach
Рождение ребёнка
15.10.1892
Сын: Muller Johann Filho / João
Отец ребёнка: Müller Georg Friedrich
Amsterdan/Austria/Alemanha
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia