Сластенина Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластенина Васса Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Новикова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович

Бракосочетание
До 26.11.1854

Муж: Сластенин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
?.12.1854

Сын: Сластенин Яков Иванович

Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
06.02.1856

Сын: Сластенин . Иванович

Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
18.02.1857

Сын: Сластенин . Иванович

Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович

Работа или профессия
Неизвестно
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