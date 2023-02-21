Сластенина Васса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Новикова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович
Бракосочетание
До 26.11.1854
Рождение ребёнка
?.12.1854
Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
06.02.1856
Сын: Сластенин . Иванович
Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
18.02.1857
Сын: Сластенин . Иванович
Отец ребёнка: Сластенин Иван Харитонович
Работа или профессия
Неизвестно