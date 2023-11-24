Дулимов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1912
Дата смерти27.05.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1937
Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
26.07.1938
Сын: Дулимов Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна
Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Шевчук (Дулимова) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна
Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
27.05.1989
Причина смерти: Рак
Похороны
27.05.1989
Центральное городское кладбище на улице Рыскулова