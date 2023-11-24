Дулимов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДулимов Андрей Васильевич

Дулимов Андрей Васильевич

avatar

Место рождения

Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.07.1912

Дата смерти

27.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1912

Отец: Дулимов Василий Иванович

Мать: Дулимова (Васильева) Ульяна Серпионовна

Ясырев, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1937

Сын: Дулимов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
26.07.1938

Сын: Дулимов Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна

Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна

Кугалы, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Шевчук (Дулимова) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Дулимова (Батурова) Таисия Ивановна

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
27.05.1989
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Причина смерти: Рак
Похороны
27.05.1989
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Центральное городское кладбище на улице Рыскулова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.