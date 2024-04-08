Кожура (Жирнова) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1901
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-X79G-9Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXZ32-3HF&action=view
Рождение ребёнка
03.09.1922
Дочь: Кузнецова (Кожура) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Кожура Георгий Семенович
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1923
Дочь: Кожура Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Кожура Георгий Семенович
Смерть
Около 1990