Кожура (Жирнова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожура (Жирнова) Евгения Александровна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

23.12.1901

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1901

Отец: Жирнов Александр Степанович

Мать: Жирнова (Абрамова) Варвара Евдокимовна

Самара, Самара, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-X79G-9Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXZ32-3HF&action=view
Рождение ребёнка
03.09.1922

Дочь: Кузнецова (Кожура) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Кожура Георгий Семенович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1923

Дочь: Кожура Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Кожура Георгий Семенович

Смерть
Около 1990

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