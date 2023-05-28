Горина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горина Александр Иванович

Отец ребёнка: Горин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Горин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горин Николай Иванович

Отец ребёнка: Горин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Иван Федорович