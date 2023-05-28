Горина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горина Александр Иванович
Отец ребёнка: Горин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Горин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горин Иван Федорович