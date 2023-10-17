Тарновская (Зиневич) Анна Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарновская (Зиневич) Анна Мануиловна

Тарновская (Зиневич) Анна Мануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Зеневич Мануйло Иосифович

Мать: Зеневич Зиновия Петровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Тарновская Мария Даниловна

Отец ребёнка: Тарновский Данило Михайлович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Тарновский Петр Данилович

Отец ребёнка: Тарновский Данило Михайлович

Глинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарновский Данило Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close