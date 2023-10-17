Тарновская (Зиневич) Анна Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Тарновская Мария Даниловна
Отец ребёнка: Тарновский Данило Михайлович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Тарновский Петр Данилович
Отец ребёнка: Тарновский Данило Михайлович
Глинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно