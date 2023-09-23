Сорокин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Егор Васильевич
Мать: Сорокина Мария
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно