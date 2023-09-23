Сорокин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Егор Васильевич

Мать: Сорокина Мария

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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