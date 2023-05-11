Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Ивановна

Пелагея Ивановна

Место рождения

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван Семенович

Мать: Ульяна Васильевна

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Бракосочетание
?.01.1790

Муж: Руф Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Руфович

Отец ребёнка: Руф Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1804

Дочь: Озимова Татьяна Руфовна

Отец ребёнка: Руф Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close