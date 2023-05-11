Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван Семенович
Мать: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Бракосочетание
?.01.1790
Муж: Руф Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Руфович
Отец ребёнка: Руф Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1804
Дочь: Озимова Татьяна Руфовна
Отец ребёнка: Руф Иванович
Смерть
Неизвестно