Курнаева Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Курнаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Курнаев Иван Яковлевич
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 56 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно