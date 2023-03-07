Гилев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гилев Михаил Захарович

Мать: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сулем, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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