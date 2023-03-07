Гилев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гилев Михаил Захарович
Мать: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сулем, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно