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Янатьев Илья Спиридонович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

24.07.1905

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905

Отец: Янатьев Спиридон Лазаревич

Мать: Янатьева Екатерина Харлампиевна

Военная служба
С 27.11.1927 по 28.12.1950
Лейтенант мед.сл.,пом.командира 225 МСБ 131 сд
ЦАМО РФ , Ф - шк-241,ящ-30
Военная служба
?.09.1941
Лейтенант мед.сл.,пом.ком. 225 МСБ 131 сд пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 33-594259-38, Ф - 33-563784-40.
Военная служба
28.12.1950
Киев, Киевский уезд
ЦАМО РФ , Ф - 33-583787-10
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР ,юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-й ст. ЦАМО РФ , шк-64,ящ-12, док.№ 79
Смерть
После 1985