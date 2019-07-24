Янатьев Илья Спиридонович
Место рождения
Дата рождения24.07.1905
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905
Военная служба
С 27.11.1927 по 28.12.1950
Лейтенант мед.сл.,пом.командира 225 МСБ 131 сд
ЦАМО РФ , Ф - шк-241,ящ-30
Военная служба
?.09.1941
Лейтенант мед.сл.,пом.ком. 225 МСБ 131 сд пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 33-594259-38, Ф - 33-563784-40.
Военная служба
28.12.1950
Киев, Киевский уезд
ЦАМО РФ , Ф - 33-583787-10
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР ,юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-й ст. ЦАМО РФ , шк-64,ящ-12, док.№ 79
Смерть
После 1985