Коноплёв Валерий Аркадьевич
мужской, родился 27.09.1954
ОтецКоноплёв Аркадий Николаевич25.05.1936 г.р.
МатьКоноплёва Евгения Васильевна02.02.1932 г.р.
Дети
Буклина (Коноплёва) Елена Валерьевна30.06.1982 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954
Рождение ребёнка
04.11.1980
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Мать ребёнка: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1982
Дочь: Буклина (Коноплёва) Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна
Ступинский р-он МО