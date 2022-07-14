Коноплёв Валерий Аркадьевич 27.09.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноплёв Валерий Аркадьевич

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 27.09.1954

Отец
Коноплёв Аркадий Николаевич25.05.1936 г.р.
Мать
Коноплёва Евгения Васильевна02.02.1932 г.р.
Дети
Буклина (Коноплёва) Елена Валерьевна30.06.1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954

Отец: Коноплёв Аркадий Николаевич

Мать: Коноплёва Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1982

Дочь: Буклина (Коноплёва) Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна

Ступинский р-он МО

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