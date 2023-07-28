Хохлова (Довгун) Евгения Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1974
Дочь: Магазейщикова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1975
Сын: Хохлов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
31.03.1977
Сын: Хохлов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумейко Алена Анатольевна
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно