Хохлова (Довгун) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Довгун) Евгения Владимировна

Место рождения

Древини, Волинська область

Дата рождения

07.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Древини, Волинська область
Рождение ребёнка
10.11.1974

Дочь: Магазейщикова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович

Новопавловка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.12.1975

Сын: Хохлов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович

Новопавловка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.03.1977

Сын: Хохлов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович

Новопавловка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумейко Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Павлович

Новопавловка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Анатолий Павлович