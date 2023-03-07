Бараматов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения14.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 28.04.1920 по 02.10.1945
Назначен служить на Дальний Восток
Рождение ребёнка
28.12.1927
Дочь: Бараматова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бараматова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
После войны занимал пост прокурора Хабаровска
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Политрук, капитан
Военная награда
Неизвестно
За победу над Японией
Смерть
Неизвестно