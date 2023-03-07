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Бараматов Иван Максимович

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Место рождения

Чутеево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Чутеево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
С 28.04.1920 по 02.10.1945
Назначен служить на Дальний Восток
Рождение ребёнка
28.12.1927

Дочь: Бараматова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бараматова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараматова Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
После войны занимал пост прокурора Хабаровска
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Политрук, капитан
Военная награда
Неизвестно
За победу над Японией
Смерть
Неизвестно
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