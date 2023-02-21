Серин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти02.05.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Тимофеева ?
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Тимофеева ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: лидия Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева ?
Смерть
02.05.1911