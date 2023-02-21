Серин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тимофеев Семен Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева ?

Рождение ребёнка
1884

Сын: Серин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: лидия Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева ?

Смерть
02.05.1911
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