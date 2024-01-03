Рэйнз (Элкинс) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рэйнз (Элкинс) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Элкинс Джеймис

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рэйнз Рэнди

Отец ребёнка: Рэйнз Клинтон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рэйнз Седрик

Отец ребёнка: Рэйнз Клинтон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рэйнз Клинтон

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