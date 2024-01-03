Рэйнз (Элкинс) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Элкинс Джеймис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рэйнз Рэнди
Отец ребёнка: Рэйнз Клинтон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рэйнз Седрик
Отец ребёнка: Рэйнз Клинтон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рэйнз Клинтон