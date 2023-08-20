Надежда Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борис Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров