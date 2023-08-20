Надежда Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Борис Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

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