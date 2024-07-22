Ковешникова (Буканова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова (Буканова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

07.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952

Отец: Буканов Михаил Петрович

Мать: Буканова Мария Васильевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
18.08.1974

Дочь: Железнова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
13.03.1977

Дочь: Ковешникова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
06.05.1983

Сын: Ковешников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
2023
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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