Ковешникова (Буканова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1952
Отец: Буканов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1974
Дочь: Железнова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1977
Дочь: Ковешникова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1983
Сын: Ковешников Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Ковешников Алексей Васильевич
Место жительства
2023
Калининград, город Калининград, Калининградская область