Купинский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1963
Сын: Кубинский Николай Александрович
Мать ребёнка: Мочалина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1964
Дочь: Кубинская Елена Александровна
Мать ребёнка: Мочалина Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мочалина Юлия Николаевна