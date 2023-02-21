Купинский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купинский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1963

Сын: Кубинский Николай Александрович

Мать ребёнка: Мочалина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1964

Дочь: Кубинская Елена Александровна

Мать ребёнка: Мочалина Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалина Юлия Николаевна

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