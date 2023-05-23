Ёлчева Наталья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлчева Наталья Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1933

Сын: Ёлчев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович

Аргаш, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёлчев Василий Логинович

Смерть
Неизвестно