Ёлчева Наталья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1933
Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович
Аргаш, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ёлчев Василий Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно