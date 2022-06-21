Фомина Ева Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Ева Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2001 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2022

Отец: не указан

Мать: Фомина кристина ивановна

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