Шуленин Василий Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуленин Василий Афонасьевич

Шуленин Василий Афонасьевич

avatar

Место рождения

Староказачая слобода

Дата рождения

10.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1905

Отец: Шуленин Афанасий Андреевич

Мать: Шуленина Фекла Андреевна

Староказачая слобода
Бракосочетание
14.11.1925

Жена: Шуленина Анна

Староказачий сельский совет Гремячесвкого района Тульской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1926

Дочь: Денисова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Шуленина Анна

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close