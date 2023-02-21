Шуленин Василий Афонасьевич
Место рожденияСтароказачая слобода
Дата рождения10.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1905
Староказачая слобода
Бракосочетание
14.11.1925
Жена: Шуленина Анна
Староказачий сельский совет Гремячесвкого района Тульской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1926
Дочь: Денисова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Шуленина Анна
Россия
Смерть
Неизвестно