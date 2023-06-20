Гадельшина Гюзель Мидхатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.2003
Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильнурович
Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.2006
Дочь: Ибрагимова Алсу Ильнуровна
Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич
Рождение ребёнка
09.05.2019
Сын: Ибрагимов Равиль Ильнурович
Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич