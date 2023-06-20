Гадельшина Гюзель Мидхатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГадельшина Гюзель Мидхатовна

Гадельшина Гюзель Мидхатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.2003

Сын: Ибрагимов Нурсултан Ильнурович

Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.2006

Дочь: Ибрагимова Алсу Ильнуровна

Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич

Рождение ребёнка
09.05.2019

Сын: Ибрагимов Равиль Ильнурович

Отец ребёнка: Ибрагимов Ильнур Шамильевич