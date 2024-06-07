Княгина Ксения Афанасьевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Ксения Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Княгина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Ухтым, Россия
Рождение ребёнка
1796

Сын: Княгин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шкляева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

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