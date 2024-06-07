Княгина Ксения Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Княгина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Ухтым, Россия
Рождение ребёнка
1796
Сын: Княгин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шкляева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Княгин Дмитрий Ерофеевич
Смерть
Неизвестно