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Тужиков Андрей

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Место рождения

Новая Брянь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

12.04.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984

Отец: Тужиков Сергей

Мать: Тужикова Галина

Новая Брянь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тужикова Екатерина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тужикова Екатерина

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тужикова Екатерина

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужикова Екатерина