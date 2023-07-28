Тужиков Андрей
Место рождения
Дата рождения12.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984
Отец: Тужиков Сергей
Мать: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
27.03.2009
Рождение ребёнка
07.01.2013
Рождение ребёнка
22.09.2018
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужикова Екатерина