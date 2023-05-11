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Никифоров Николай Иванович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1987

Дочь: Полухина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1990

Сын: Никифоров Артем Николаевич

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1998

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна

Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Наталья Валерьевна

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