Никифоров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1987
Дочь: Полухина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
01.08.1990
Сын: Никифоров Артем Николаевич
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
15.04.1998
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Никифорова Наталья Валерьевна
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно