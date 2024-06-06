(Черняк (Czerniak)) Елена (Helena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черняк (Czerniak)) Елена (Helena)

(Черняк (Czerniak)) Елена (Helena)

Место рождения

Krylow (Крылов), Польша

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван Черняк/Czerniak/

Мать: Марья (Marianna)

Рождение ребёнка
24.03.1888

Сын: Черняк/Czerniak Захарий Черняк/Czerniak/

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Черняк (Czerniak) Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1901

Сын: Черняк (Czerniak) Фотий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.