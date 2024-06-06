(Черняк (Czerniak)) Елена (Helena)
Место рожденияKrylow (Крылов), Польша
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван Черняк/Czerniak/
Мать: Марья (Marianna)
Рождение ребёнка
24.03.1888
Сын: Черняк/Czerniak Захарий Черняк/Czerniak/
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1892
Сын: Черняк (Czerniak) Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1901
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно