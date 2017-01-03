Волк Игорь Петрович
Место рожденияг. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР
Дата рождения12.04.1937
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1937
г. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1954 по 1956
г. Кировоград, Украинская ССР
Место жительства
По 1954
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1956
г. Баку, Азербайджанская
Место жительства
С 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.01.2017
г. Пловдив, Болгария