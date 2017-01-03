Волк Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волк Игорь Петрович

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Место рождения

г. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР

Дата рождения

12.04.1937

Дата смерти

03.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1937
г. Змиёв, Харьковская область Украинской ССР
Место жительства
С 1954 по 1956
г. Кировоград, Украинская ССР
Место жительства
По 1954
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1956
г. Баку, Азербайджанская
Место жительства
С 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.01.2017
г. Пловдив, Болгария
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