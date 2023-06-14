Севбянова Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севбянова Халися

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Фатима (Фатыма) Халиловна

Отец ребёнка: Севбянов Халилулла

Новомочалеи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Ахмед Халилович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно