Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1996

Дочь: Сайбель Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
10.11.2003

Дочь: Антипова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
30.09.2011

Дочь: Антипова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Сергей Валерьевич

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