Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1996
Дочь: Сайбель Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
10.11.2003
Дочь: Антипова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
30.09.2011
Дочь: Антипова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Антипов Сергей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно