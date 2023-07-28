Sarri Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sarri Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1832

Дата смерти

?.12.1834

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
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Рождение
25.11.1832

Отец: Sarri Jaan

Мать: Sarri Ann

Смерть
?.12.1834