Макаров Борис
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти31.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Терехина Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Макаров Алексей Борисович
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
1918
Сын: Макаров Василий Борисович
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна
ЦАМО ф. 8498 оп.120989 д. 46
Рождение ребёнка
13.?.1920
Дочь: Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1960
Свидетельство о смерти Макаров Б.Г. Каморинский сельсовет № 2 31.01.1960