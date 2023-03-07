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Макаров Борис

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Место рождения

Желватовка

Дата рождения

1885

Дата смерти

31.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Макаров Григорий Фаддеевич

Мать: Макарова Мария Дмитриевна

Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Макаров Иван Борисович

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Терехина Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Макаров Алексей Борисович

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
1918

Сын: Макаров Василий Борисович

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна

ЦАМО ф. 8498 оп.120989 д. 46
Рождение ребёнка
13.?.1920

Дочь: Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Макарова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Евдокия Григорьевна

Смерть
31.01.1960
Свидетельство о смерти Макаров Б.Г. Каморинский сельсовет № 2 31.01.1960
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