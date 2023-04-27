Коркина Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Коркин Василий Филимонович
Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.
Дочь: Коркина Агриппина Филимоновна
Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 559, 86 об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Елисавета Филимоновна
Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич
Смерть
Неизвестно