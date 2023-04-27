Коркина Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Параскева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Коркин Василий Филимонович

Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич

Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Дочь: Коркина Агриппина Филимоновна

Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 559, 86 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Филимон Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Елисавета Филимоновна

Отец ребёнка: Коркин Филимон Саввич

Смерть
Неизвестно
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