Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна

Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1961

Отец: Кабатов Павел Петрович

Мать: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматзянов Джаудат

Место жительства
С 1993
Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 2006
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.