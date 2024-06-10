Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматзянов Джаудат
Место жительства
С 1993
Введенская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 2006
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)