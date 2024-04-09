Кулешов Иван Максимович "Старший"
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Кулешов Максим Кирилов
Мать: Кулешова Варвара Петрова
Бракосочетание
12.04.1912 ст.
Вступила в брак 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, Юрьевской волости, причисленная къ оной села Кипѣть крестьянка , православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1913
Мать ребёнка: Кулешова Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Вступил во второй брак В Москве 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Ориентировочный год рождения 1869 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, Бу... Показать все
Смерть
Неизвестно