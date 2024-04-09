Кулешов Иван Максимович "Старший" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Иван Максимович "Старший"

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Кулешов Максим Кирилов

Мать: Кулешова Варвара Петрова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
12.04.1912 ст.

Жена: Кулешова Ксения Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Вступила в брак 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, Юрьевской волости, причисленная къ оной села Кипѣть крестьянка , православнаго вѣроисповѣданія, первымъ бракомъ... Показать все
Рождение ребёнка
После 1913

Сын: Кулешов Петр Иванович

Мать ребёнка: Кулешова Ксения Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Вступил во второй брак В Москве 22.04.1912 с/ст в возрасте 43 лет Ориентировочный год рождения 1869 год Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, Бу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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