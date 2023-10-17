(Фалкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фалкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Falkov David Ber

Мать: Фалкова Ривка (Рива)

Смерть
1943
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