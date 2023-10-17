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(Фалкова) Анна
(Фалкова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1943
Пол
Женский
Отец
Falkov David Ber
1892 г.р.
Мать
Фалкова (Стрейзенд) Ривка (Рива)
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Falkov David Ber
Мать:
Фалкова Ривка (Рива)
Смерть
1943
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