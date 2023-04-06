Ефстрафий-Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловцов Иван Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фома
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно