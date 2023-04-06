Ефстрафий-Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефстрафий-Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловцов Иван Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фома

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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