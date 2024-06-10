Атамасова (Полозова) Евдокия Викторовна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушова (Атамасова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
09.06.1918
Рождение ребёнка
1919
Сын: Атамасов Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Атамасов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович
Смерть
1970