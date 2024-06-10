Атамасова (Полозова) Евдокия Викторовна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Атамасова (Полозова) Евдокия Викторовна

Место рождения

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Полозов Виктор Александрович

Мать: Полозова Елена Тимофеевна

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушова (Атамасова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
09.06.1918

Муж: Атамась Яков Акимович

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Атамасов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Атамасов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Атамась Яков Акимович

Еремнинский, Омский округ, Сибирский край
Смерть
1970
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область

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