Киприянов Ростислав Иванович
Место рожденияс. Уинское, Пермская обл.
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти05.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
с. Уинское, Пермская обл.
Бракосочетание
Около 1947
Молотов (Пермь)
После окончания Молотовского Пед. института супруги переехали в г. Краснокамск (до 1965г.)
Рождение ребёнка
05.07.1951
Сын: Киприянов Игорь Ростиславович
Мать ребёнка: Киприянова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Черепанова Ольга Ростиславовна
Мать ребёнка: Киприянова Таисия Петровна
Смерть
05.02.1967
Сумы, Сумська область
Деда Ростислава сбросили с поезда, когда он ехал в командировку. Похоронен на "Верхнемуллинском" кл. г. Перми.