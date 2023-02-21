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Киприянов Ростислав Иванович

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Место рождения

с. Уинское, Пермская обл.

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

05.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: Киприянов Иван Фёдорович

Мать: Киприянова Елена Ивановна

с. Уинское, Пермская обл.
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Киприянова Таисия Петровна

Молотов (Пермь)
После окончания Молотовского Пед. института супруги переехали в г. Краснокамск (до 1965г.)
Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Киприянов Игорь Ростиславович

Мать ребёнка: Киприянова Таисия Петровна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Черепанова Ольга Ростиславовна

Мать ребёнка: Киприянова Таисия Петровна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
05.02.1967
Сумы, Сумська область
Деда Ростислава сбросили с поезда, когда он ехал в командировку. Похоронен на "Верхнемуллинском" кл. г. Перми.
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