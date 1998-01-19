Шевелёв Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Иван Григорьевич

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Место рождения

Аксеновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1904

Дата смерти

19.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксеновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1925 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.01.1998
Москва, город федерального значения Москва
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