Шевелёв Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1904
Дата смерти19.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1998
Смерть
19.01.1998