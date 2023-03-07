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Ардашев Сергей Николаевич

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Место рождения

Якубовщина, Лиозненский район, Витебская область

Дата рождения

03.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ардашева Тамара Антоновна

Якубовщина, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.2000

Сын: Ардашев Данила Сергеевич

Мать ребёнка: Ардашева Светлана Николаевна

Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.07.2010

Сын: Ардашев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ардашева Ольга Сергеевна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардашева Ольга Сергеевна

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