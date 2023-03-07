Ардашев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1976
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2000
Мать ребёнка: Ардашева Светлана Николаевна
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.07.2010
Сын: Ардашев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Ардашева Ольга Сергеевна
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ардашева Ольга Сергеевна