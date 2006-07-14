Колюпанов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1940
Дата смерти14.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Надежда Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.07.2006