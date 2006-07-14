Колюпанов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колюпанов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1940

Дата смерти

14.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.07.2006
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