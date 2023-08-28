Кравченко Любовь Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орел Мартын
Мать: Орел Апроксинья
Рождение ребёнка
24.12.939
Сын: Кравченко Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Галина Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно