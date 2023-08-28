Кравченко Любовь Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Любовь Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орел Мартын

Мать: Орел Апроксинья

Рождение ребёнка
24.12.939

Сын: Кравченко Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Галина Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Юрий Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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