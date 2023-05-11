Городчикова (Анфалова) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения11.06.1908
Дата смерти16.02.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1908
Отец: Анфалов Семен Ильин
Мать: Анфалова Мария Василиева
Рождение ребёнка
08.05.1941
Дочь: Заколюкина Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Городчиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городчиков Леонид Иванович
Отец ребёнка: Городчиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городчиков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Городчиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Городчиков Иван
Смерть
16.02.1986