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Городчикова (Анфалова) Ольга Семеновна

Место рождения

Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.06.1908

Дата смерти

16.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1908

Отец: Анфалов Семен Ильин

Мать: Анфалова Мария Василиева

Кекоран, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1941

Дочь: Заколюкина Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Городчиков Иван

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городчиков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Городчиков Иван

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городчиков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Городчиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городчиков Иван

Смерть
16.02.1986
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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