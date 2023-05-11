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Соев Георгий

Место рождения

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

01.06.1905

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905

Отец: Кирилловъ Андрей

Мать: Соева? Александра

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Крещение
05.06.1905
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Той ж волости и деревни крестьянин Стефанъ Максимов и той же деревни Григоря Кириллова дочь, девица Анна Григорьева
Военная служба
20.11.1927
Себежский РВК, Калининская обл., Опочецкий окр., Себежский р-н
полковник; подполковник; капитан
Военная служба
После 1945
1596 аэродромный полк противовоздушной обороны
Командование воинскими частями, командир полковник
Военная служба
Неизвестно
Место службы 11 зен. див. РГК; 1596 аэр. полк ПВО; ВВС войска Польского|1596 аэр. ап ПВО 6 ВА СЗФ|ПВО ВВС Войско Польское|556 отд. мд; 6 ВА|8 осбр ЛенФ|6 ВА 1 БелФ|ВП ВВС ПВО|136 сд | https://1418muse... Показать все
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
пос. Рощино (старое кладбище) - наш ли?
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