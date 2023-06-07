Кузнецов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Варакина Наталия Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
19.12.1890

Дочь: Кузнецова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Кузнецов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Кузнецов Петр Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Щепалина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: Кузнецова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Козьмина