Кузнецов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: Варакина Наталия Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
19.12.1890
Дочь: Кузнецова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Кузнецов Алексей Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
01.02.1904
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Щепалина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
27.03.1912
Дочь: Кузнецова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Козьмина