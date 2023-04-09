Тимофеев Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1981
Дочь: Литвинова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Тимофеева (лямина) Татьяна
Рождение ребёнка
14.05.1983
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тимофеева (лямина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно