Тимофеев Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1981

Дочь: Литвинова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева (лямина) Татьяна

Рождение ребёнка
14.05.1983

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тимофеева (лямина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (лямина) Татьяна

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