Surname Name Fathers name — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Surname Name Fathers name

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1976

Отец: Ghvhvg j jbh jjh

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fd fdhg dfh

Отец ребёнка: Surname Name Middle

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Surname Name Middle

Рождение ребёнка
Неизвестно

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