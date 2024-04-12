Антипова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.12.1974

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1974

Отец: Антипов Михаил Данилович

Мать: Антипова Людмила Акимовна

Москва, город федерального значения Москва
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