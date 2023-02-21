Провалова Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПровалова Евгения Федоровна

Провалова Евгения Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

23.02.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Провалов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1879 ст.

Дочь: Чиркова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1888 ст.

Дочь: Родина Васса Михайловна

Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Михаил Федорович

Смерть
23.02.1904 ст.
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close