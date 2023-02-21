Провалова Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти23.02.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Провалов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1879 ст.
Дочь: Чиркова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1888 ст.
Дочь: Родина Васса Михайловна
Отец ребёнка: Провалов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1904 ст.